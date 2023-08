Published: Just Now Updated: Just Now

`சபாநாயகர், பிரதமரைக் காப்பாற்ற முயல்கிறார்' - கார்கேவின் குற்றச்சாட்டும், ஜக்தீப் தன்கரின் பதிலும்!

"மணிப்பூர் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் இத்தனை முறை போராடியும், சபாநாயகர் பிரதமர் மோடியைப் பாதுகாக்கிறார்." - மல்லிகார்ஜுன் கார்கே