Published: 03 Mar 2023 7 AM Updated: 03 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

``நவீன இந்தியாவை உருவாக்க காங்கிரஸால் மட்டுமே முடியும்” - மல்லிகார்ஜுன கார்கே

"நவீன மற்றும் முற்போக்கான இந்தியாவை உருவாக்க காங்கிரஸ் கட்சியால் மட்டுமே முடியும்" என அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்தார்.