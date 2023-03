Published: 11 Mar 2023 11 AM Updated: 11 Mar 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

"மோடி அரசின், ஜனநாயகத்தைக் கொல்லும் முயற்சி இது" - தேஜஸ்விக்கு எதிரான சோதனை குறித்து கார்கே காட்டம்

"நெருங்கிய நண்பனின் சொத்துமதிப்பு விண்ணை தொட்டப்போதும், விசாரணைகள் ஏன் நடத்தப்படவில்லை?. இந்த சர்வாதிகார போக்கிற்கு மக்கள் தகுந்த பதிலடி தருவார்கள்" - கார்கே