“மணிப்பூர் குற்றவாளிகளுக்கு தூக்குத் தண்டனை கொடுப்பேன்!”

``தமிழக பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலையின் செயல்பாடுகள் குறித்து உங்க பார்வை?’’

‘‘அவர் தொடர்ந்து பரபரப்பா இயங்குறார்ங்கிறதாலதான் இந்தக் கேள்வியே கேட்குறீங்க. பா.ஜ.க-வைத் தமிழகத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு எதிர்க்கட்சியா பார்க்கறாங்கன்னா, அதுக்குக் காரணம் அண்ணாமலைதான். அந்த அளவுக்கு மாநிலத் தலைவரா வேலை செஞ்சுக்கிட்டிருக்கார். ஒரு காலத்துல பாரதிய ஜனதா கட்சியைப் பத்தி எழுதணும்னா, சின்னப் பெட்டிச்செய்தியா வரும். ஆனா, இப்போ முதல் பக்கத்துல தலைப்புச் செய்தியாகுது. அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி இருக்கு. பா.ஜ.க-வைத் தமிழ்நாட்டில் அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டுப் போக, அண்ணாமலை மாதிரி ஒரு தலைவர் தேவை.’’

``13 வருஷமா அரசியல்ல இருக்கீங்க. ஆனா, ஒரு முறைதான் தேர்தல்ல போட்டியிட்டிருக்கீங்க. வரப்போற பாராளுமன்றத் தேர்தல்ல உங்களை எதிர்பார்க்கலாமா?’’

‘‘ஒவ்வொரு தேர்தல் வரும்போதும் என்கிட்ட இந்தக் கேள்வி வரும். 2011 தேர்தல்ல நான் நிக்குறேன்னு பத்திரிகைக்காரங்களே முடிவு பண்ணினாங்க. தேர்தல்ல என்னை நிறுத்தலை. அதனால, நான் அப்செட்டா இருக்கேன். கட்சியில இருந்து வெளியே வரப்போறேன்னு அவங்களே முடிவு பண்ணினாங்க. 2014, 2016, 2019 மூணு தேர்தல்களிலும் இதேதான் நடந்தது. எனக்குப் பழகிடுச்சு. இப்போ 2024 தேர்தல்ல நிக்கிறேனா இல்லையான்னு எனக்கும் தெரியாது. அதை முடிவு பண்ண வேண்டியது நான் இல்லை; கட்சி. எந்த இடத்துல யார் நின்னா சரியா இருக்கும்னு கட்சிக்குத்தான் தெரியும். தனிப்பட்ட வளர்ச்சியைவிட கட்சியுடைய வளர்ச்சிதான் முக்கியம்.’’

``சினிமா, அரசியல், குடும்பம்... எப்படி நேரத்தை மேனேஜ் பண்ணுறீங்க?’’

‘‘Where there is a will, there is a way. உங்களுக்குச் செய்யணும்னு மனசிருந்தா செய்ய முடியும். என்னை 24 மணி நேரமும் பிஸியா வெச்சுக்குவேன். எவ்வளவு லேட்டா தூங்கினாலும், காலையில சீக்கிரம் எழுந்திடுவேன். எந்த வேலையும் இல்லைன்னா, எல்லாத் துணியையும் எடுத்துக் கீழே போட்டுட்டு, மறுபடியும் மடிச்சு அடுக்கி வைப்பேன். ஏதோவொரு வேலையைப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அது எனக்குப் பிடிக்கும். அதனால, அது எனக்கு சலிப்பா இருந்ததில்லை. சமைக்கிறது ரொம்பப் பிடிக்கும். சமைக்கச் சொன்னா, ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருப்பேன்.’’

``சினிமா, அரசியல், குடும்பம்... இந்த மூன்றில் எது உங்களுக்கு சிரமமா இருக்கு?’’

‘‘அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. சிரமமா இருக்கும்னு நினைச்சா, நம்மால எதுவும் பண்ணமுடியாது. மீட்டிங்ல இருக்கும்போது, ‘ஐயையோ, வீட்டுல போய் சமைக்க வேண்டியிருக்கே’ என்பது மாதிரி யோசிச்சா, நம்மால எதுவும் பண்ணமுடியாது. சினிமா, அரசியல், குடும்பம் மூணுமே சமமா பிடிக்குது. எந்த நேரத்தில் எது ரொம்ப முக்கியமோ, அதுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கறேன். இப்போதைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது, என் மகள்களுக்குத்தான். பெண் குழந்தைகளுக்கு அவங்களோட தாய் ரொம்ப முக்கியம். அதே சமயம், 24 மணிநேரமும் அரசியல்ல இன்வால்வ்டு ஆக இருக்கேன். இடையே நேரம் கிடைக்கறப்ப சினிமா அல்லது குடும்பத்தை கவனிக்கறேன்.’’