Published: 15 Mar 2023 11 AM Updated: 15 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

திருச்சி சிவா வீடு, காரை நொறுக்கிய கே.என்.நேரு ஆதரவாளர்கள்! - திருச்சியில் பரபரப்பு

கே.என்.நேருவின் ஆதரவாளர்கள், திருச்சி சிவாவின் வீட்டுக்குச் சென்று அவரது வீடு, கதவு, ஜன்னல் மற்றும் கார் ஆகியவற்றை அடித்து நொறுக்கியிருக்கின்றனர்.