Published: 18 Mar 2023 7 AM Updated: 18 Mar 2023 7 AM

``திருச்சி சிவா என் தம்பி; நடக்கக்கூடாதது நடந்துவிட்டது" - முதல்வர் உத்தரவால் சமாதானம் பேச வந்த நேரு

``சிவாவை வந்து பார்த்து மனசு விட்டு சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட்டேன். அவரும் சொல்லியிருக்கிறார். " - கே.என்.நேரு