Published: 30 May 2020 10 AM Updated: 30 May 2020 10 AM

1961-ல் ஆபரேஷன் விஜய்... 67-ல் பொது வாக்கெடுப்பு... 87-ல் தனி மாநிலம் - கோவா உருவான கதை!