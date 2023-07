Published: Just Now Updated: Just Now

அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமையின் போராட்டம்; புறக்கணித்த கே.எஸ்.அழகிரி; பின்னணி என்ன?!

ராகுல் காந்தியின் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து, நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் தமிழகத்தில் பெயரளவுக்கு மட்டுமே எதிர்ப்பு காட்டப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் இதில் கே.எஸ்.அழகிரி கலந்துகொள்ளவில்லை.