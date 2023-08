Published: Just Now Updated: Just Now

தலைவர் பதவி ரேஸ்: 30 பேருடன் டெல்லிக்கு பயணமான அழகிரி... எதிர் தரப்பும் ஆஜர்! - கதர் கட்சி அப்டேட்ஸ்

தலைவர் பதவியை தக்கவைத்துக்கொள்ள 30 பேருடன் டெல்லிக்கு சென்று தனது அடுத்த ஆடுபுலி ஆட்டத்தை ஆட ஆரம்பித்திருக்கிறார், கே.எஸ்.அழகிரி. மறுபுறம் புதிதாக பதவியை பிடிக்க காய் நகர்த்துவோரும் சென்றிருப்பதால் அதகளமாகியிருக்கிறது கதர் வட்டாரம்.