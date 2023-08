Published: Just Now Updated: Just Now

``கலைஞர் என் ஆசான் என்பதில் பெருமை!" - சொல்கிறார் குஷ்பு

`கலைஞர் என்னுடைய ஆசான் என்பதில் பெருமைப்படுகிறேன். இன்று அவரின் நினைவுநாள். காலையிலேயே அவருக்கு வணக்கம் சொல்லி என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஸ்டோரி பதிவுசெய்திருக்கிறேன். ' - குஷ்பு