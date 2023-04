Published: 16 Apr 2023 8 AM Updated: 16 Apr 2023 8 AM

நெருக்கும் சிபிஐ; சிசோடியாவைத் தொடர்ந்து குறி... கைதுசெய்யப்படுகிறாரா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்?!

டெல்லி மதுபானக் கொள்கை ஊழல் குற்றச்சாட்டு விவகாரத்தில் டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைதுசெய்யப்படலாம் என்கிற செய்தி டெல்லி அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.