``கொள்கையை மாற்றிக்கொள்பவர்கள் நாங்கள் இல்லை" - இன்று சட்டப்பேரவையில் நடந்த சில முக்கிய நிகழ்வுகள்

பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன், ``மத்திய அரசை, ஒன்றிய அரசு என்று அழைப்பதைக் காணமுடிகிறது. 19-ம் நூற்றாண்டின் பெண் கவிஞர் ஒருவர் எழுதிய கவிதையில், Rose is a Rose is a Rose என்ற வரி வரும். எப்படி அழைத்தாலும், ரோஜாவின் மணத்தை மாற்ற முடியாது" என்று பேசினார். அப்போது பேசிய நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன். ``"Rose is a Rose is a Rose" என்பது உண்மை தான். யாரவது ரோஜா பூவை மல்லிகை என்று சொல்வார்களா? ரோஜா பூ, ரோஜா பூ தான். நான் கேட்கும் கேள்வி, ஒன்றிய அரசுடைய வரி அதிகாரத்தையும், செயல்பாட்டு அதிகாரத்தையும், எதிர்த்தோ அல்லது குறைசொல்லிப் பேசுவதில் நாங்கள் முதல் ஆட்கள் இல்லை. " என்றார்.