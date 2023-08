Published: 07 Aug 2023 11 AM Updated: 07 Aug 2023 11 AM

ராகுல் காந்திக்கு மீண்டும் எம்.பி பதவி: நாளை நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம்; உற்சாகத்தில் காங்கிரஸ்!

ராகுல் காந்திக்கு இரண்டாண்டுக்கால சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட தீர்ப்பை நிறுத்திவைத்து உத்தரவிட்டது உச்ச நீதிமன்றம்.