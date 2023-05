Published: 03 May 2023 9 AM Updated: 03 May 2023 9 AM

``உதயநிதி, சபரீசனின் ஊழலை வெளிச்சம் போட்டு காட்டிய நிதித்துறை அமைச்சர் வாழ்க” - எடப்பாடி பழனிசாமி