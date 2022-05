Published: 23 May 2022 10 AM Updated: 23 May 2022 10 AM

``மசூதிகளின் ஒலிபெருக்கிகள் பள்ளிகள், மருத்துவமனைக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்படுகின்றன" - யோகி ஆதித்யநாத்