Published: 28 Mar 2023 11 AM Updated: 28 Mar 2023 11 AM

Published: Yesterday at 11 AM Updated: Yesterday at 11 AM

`அதிமுக பொதுச்செயலாளர் ஆனார் எடப்பாடி பழனிசாமி’ - ஓபிஎஸ் மனுக்களைத் தள்ளுபடி செய்த உயர் நீதிமன்றம்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்த இரண்டு மனுக்களையும் ரத்துசெய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.