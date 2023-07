Published: Just Now Updated: Just Now

செந்தில் பாலாஜி விவகாரம்: ``ஆளுநருக்கு எப்படி உத்தரவிட முடியும்!?" - சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி!

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை நீக்கிய உத்தரவை ஆளுநர் நிறுத்தி வைத்ததை எதிர்த்த வழக்கில், ஆளுநருக்கு எப்படி உத்தரவிட முடியும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வியெழுப்பியிருக்கிறது.