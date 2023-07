Published: 10 Jul 2023 7 AM Updated: 10 Jul 2023 7 AM

``சாமியார்களுக்கும் சாமானியர்ளுக்கும் பொதுவான சட்டம் நல்லதுதான்!" - மதுரை ஆதீனம்

"பொது சிவில் சட்டத்தை வரவேற்கிறேன், பொதுவான சட்டம் எல்லோருக்கும் நல்லதுதான்" என்று மதுரை ஆதீனம் தெரிவித்துள்ளார்