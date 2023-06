Published: 30 Jun 2023 11 AM Updated: 30 Jun 2023 11 AM

அமைச்சரவை விரிவாக்கம்... அனுமதி கேட்டு டெல்லியில் முகாமிட்டிருக்கும் மகாராஷ்டிரா முதல்வர் ஷிண்டே!

மகாராஷ்டிராவில் அமைச்சரவையை விரிவாக்கம் செய்ய அனுமதி கொடுக்கும்படி முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே பா.ஜ.க தலைவர்களைச் சந்தித்துப் பேசியிருக்கிறார்.