Published: 04 Aug 2023 10 AM Updated: 04 Aug 2023 10 AM

``அவரும், அவர் சொன்ன வார்த்தைகளும்தான் ஜம்மு- காஷ்மீரை இந்தியாவுடன் இணைத்தது!" - ஃபரூக் அப்துல்லா

``சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு ஜம்மு-காஷ்மீர் ஒருவித கொந்தளிப்பிலேயே இருக்கிறது. மத்திய அரசு அதில் தன்னுடைய ஆட்டத்தை விளையாடியது, தொடர்ந்து விளையாடிக்கொண்டே இருக்கிறது." - ஃபரூக் அப்துல்லா