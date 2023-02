Published: Just Now Updated: Just Now

பேனா நினைவுச் சின்னம்: ஆதரவு 22, எதிர்ப்பு 12... 34 பேர் தான் கருத்து சொன்னார்களா?!

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் பேனா நினைவுச் சின்னம் அமைக்க 22 பேர் ஆதரவு, 12 பேர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளதாக அறிக்கை சமர்பித்துள்ளது மாசுக்கட்டுபாட்டு வாரியம்.