ஒடிசா ரயில் விபத்து: "முழு பொறுப்பு பிரதமர் மோடிதான்..!" - காரணம் விளக்கும் கங்கிரஸ்!

``பிரதமர் மோடி அரசு விளம்பரம், மற்றும் மக்களை ஈர்க்கும் வகையிலான பிரசார வித்தைகள் மூலம் அரசின் பணி முறையை வெறுமையாக்கியிருக்கிறது." - மல்லிகார்ஜுன கார்கே