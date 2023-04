Published: Just Now Updated: Just Now

``போதுமான நிதியைக் கொடுக்க மாட்டார்கள்; அதற்காக டெல்லி சென்று யாசகம் கேட்க மாட்டேன்” - மம்தா காட்டம்

``சமீபத்திய பாடப் புத்தகத் திருத்தங்களில் வரலாற்றை மாற்றியமைக்கும் முயற்சியில் பா.ஜ.க ஈடுபட்டுவருகிறது.’’ - மம்தா பானர்ஜி