Published: 03 Apr 2023 11 AM Updated: 03 Apr 2023 11 AM

`கழுதைப்பால் சோப்பு பெண்கள் உடலை அழகாக வைத்திருக்கும்' - சர்ச்சைக்குள்ளான மேனகா காந்தியின் பேச்சு!

``இறந்தவர்களைத் தகனம் செய்வதற்கு மாட்டுச் சாணக் கட்டைகளில் நறுமண பொருள்களைச் சேர்த்துப் பயன்படுத்த வேண்டும். இது சடங்குகளின் செலவை வெறும் 1,500 முதல் 2,000 ரூபாயாகக் குறைக்கும்" - மேனகா காந்தி!