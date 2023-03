Published: 07 Mar 2023 8 AM Updated: 07 Mar 2023 8 AM

``தமிழ்நாட்டில் குழப்பம் விளைவிக்க பாஜக, ஆர்‌.எஸ்.எஸ் சதி” - மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி.

தமிழகத்தில் குழப்பம் விளைவிப்பதற்காக பா.ஜ.க-வும், ஆர்.எஸ்.எஸ்-ஸும் இணைந்து சதிசெய்வதாக மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி குற்றம்சாட்டியிருக்கிறார்.