Published: 21 Jul 2023 8 AM Updated: 21 Jul 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

மணிப்பூர் கலவரத்தில் நடந்த பாலியல் கொடூரம்... நாட்டையே உலுக்கிய சம்பவமும் தாக்கமும்!

ஒரு வழியாக மணிப்பூர் வன்முறை குறித்து பேசிவிட்டார் பிரதமர் மோடி. பிரதமரை பேசவைத்த மணிப்பூர் கலவரத்தில் நடந்த பாலியல் கொடூரமும் அதன் தாக்கமும் என்ன?!