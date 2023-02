Published: Just Now Updated: Just Now

ஊழல் புகார்: புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் மீது நடவடிக்கை கோரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்!

”புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் குர்மீத் சிங்மீது புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் புதிய பணியாளர் நியமனம், கட்டுமானப் பணி, டெண்டர் முறைகேடு, ஸ்மார்ட் போர்டு வாங்கியதில் ஊழல், என மிகப்பெரும் ஊழல் முறைகேடுகள் தொடர்கின்றன.” - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்