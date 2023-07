Published: 06 Jul 2023 7 AM Updated: 06 Jul 2023 7 AM

``அண்ணாமலை முகவரியே இல்லாமல் ஆகிவிடுவார்..!" - எச்சரிக்கும் கே.பாலகிருஷ்ணன்

``அண்ணாமலை சிதம்பரத்துக்குப் போனால் மட்டும் என்ன ஆகிவிடப் போகிறது... உலகமே குலுங்கிவிடுமா... நாங்கள் செயலில் இறங்கினால் அண்ணாமலை முகவரியே இல்லாமல் ஆகிவிடுவார்." - கே.பாலகிருஷ்ணன்