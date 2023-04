Published: 22 Apr 2023 9 AM Updated: 22 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

எடப்பாடி அசைன்மென்ட்; முடித்துக்கொடுத்த காமராஜ் - அதிமுக-வில் ஒரத்தநாடு மா.சேகர் இணைந்த பின்னணி!

வைத்திலிங்கத்தின் சொந்த ஊரில் அவருக்கு எதிராக கோலோச்சுவதற்கு மா.சேகர் பொருத்தமாக இருப்பார். இதன் மூலம் டி.டி.வி.தினகரன், வைத்திலிங்கம் இருவருக்கும் ஒரே நேரத்தில் நெருக்கடி கொடுக்கலாம் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி கணித்தார்.

Share