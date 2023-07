Published: 08 Jul 2023 11 AM Updated: 08 Jul 2023 11 AM

பத்து ரூபாய் பஞ்சாயத்து: மயிலாடுதுறை அருகே டாஸ்மாக் பணியாளர் தற்காலிகப் பணி நீக்கம்!

மயிலாடுதுறை அருகே டாஸ்மாக் கடையில் மதுபாட்டில் ஒன்றுக்கு பத்து ரூபாய் கூடுதல் விலைக்கு விற்ற டாஸ்மாக் பணியாளர் தற்காலிகப் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.