Published: 30 May 2023 6 PM Updated: 30 May 2023 6 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

``தேர்தலின்போது திமுக ஜெயிக்காது, அதனுடன் கூட்டணியே கூடாது என்றார்!" - துரைசாமியைச் சாடும் வைகோ

``என் மீது அவர் வைத்த குற்றச்சாட்டுகளில் எந்த உண்மையும் இல்லை. அவர் என்னோடு பயணித்து வந்ததற்கு நன்றி." - வைகோ