`மேகாலயா இந்தி பேசும் மாநிலமல்ல' - ஆளுநர் உரையால் சட்டசபையில் அமளி!

"எங்களுக்கு புரியாத மொழியில் கவர்னர் பேசியதற்கு நாங்கள் கண்டனம் தெரிவிக்கிறோம்" - விபிபி எம்.எல்.ஏ. அர்டென்ட் பசைவமொய்த்