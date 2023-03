Published: 29 Mar 2023 9 AM Updated: 29 Mar 2023 9 AM

`உத்தவ் அரசைக் கவிழ்க்க பட்னாவிஸ், ஷிண்டேயை 150 முறை சந்தித்துப் பேசினேன்' - மகாராஷ்டிரா அமைச்சர்

``உத்தவ் தாக்கரே அரசைக் கவிழ்க்க, இரண்டு ஆண்டில் பட்னாவிஸ், ஏக்நாத் ஷிண்டேயை 150 முறை சந்தித்துப் பேசினேன்’’ என்று மகாராஷ்டிரா அமைச்சர் தானாஜி சாவந்த் தெரிவித்திருக்கிறார்.