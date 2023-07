Published: 27 Jul 2023 7 AM Updated: 27 Jul 2023 7 AM

முதல்வர் பேசும்போது அலறிய மைக் செட்... வழக்கு பதிந்து சவுண்ட்ஸ் உரிமையாளரை விசாரித்த போலீஸ்!

சவுண்ட்ஸ் உரிமையாளர் ரஞ்சித்தை காவல் நிலையத்துக்கு வரவழைத்ததுடன், அவரின் மைக், ஆம்பிளிபயர், மைக்குக்கு பயன்படுத்தும் கேபிள்கள் உள்ளிட்டவைகளை போலீஸார் காவல் நிலையத்துக்கு கொண்டுவரும்படி கூறினர்.