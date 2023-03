Published: 29 Mar 2023 11 AM Updated: 29 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

ட்ரம்ப் வழக்கில் சாட்சியளிக்க முன்னாள் துணை அதிபருக்கு உத்தரவு - பரபரப்பாகும் அமெரிக்க அரசியல் களம்!

ட்ரம்ப் தொடர்பான வழக்கில் சாட்சியளிக்க முன்னாள் துணை அதிபருக்கு உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் அமெரிக்க நீதிபதி.