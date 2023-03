Published: Just Now Updated: Just Now

``இந்திய மீனவர்களை நடுக்கடலில் தடுத்து நிறுத்தி போராடுங்கள்!" - இலங்கை அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா

``இலங்கை கடற்பரப்பில் ஒரு நிமிடம்கூட மீன்பிடிக்க இந்திய மீனவர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது." - அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா