Published: 04 Apr 2023 9 AM Updated: 04 Apr 2023 9 AM

பவர்-கட்: `நாளைக்கு வெளியூருக்கு கிளம்ப தயாரா இரு’ - மின்வாரிய அதிகாரியை வறுத்தெடுத்த துரைமுருகன்

நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த மேடையிலிருந்தே மின்வாரிய அதிகாரியிடம் அமைச்சர் துரைமுருகன் போனில் ஆவேசமாக பேசிய செயல் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.