’ரொம்ப சீன் போடாதே தம்பி!’ - கனிமொழியிடம் மனு கொடுக்க வந்த பாஜக கவுன்சிலர்... கடுகடுத்த கீதா ஜீவன்!

தூத்துக்குடியில் மக்களிடம் குறை கேட்க வந்த எம்.பி., கனிமொழியிடம் குடிதண்ணீர் பிரச்னை குறித்து வாதம் செய்த பா.ஜ.க கவுன்சிலரைப் பார்த்து, ‘ரொம்ப சீன் போடாதீங்க தம்பி’ என அமைச்சர் கீதாஜீவன் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.