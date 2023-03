Published: Just Now Updated: Just Now

"நலத்திட்டங்களைக் கொண்டு சேர்ப்பது எங்கள் பணி; கூட்டணி குறித்து முதல்வர் முடிவுசெய்வார்" ஐ.பெரியசாமி

"மக்களிடம் நலத்திட்டப் பணிகளை கொண்டுச்செல்வது எங்கள் வேலை. கூட்டணி குறித்து முதலமைச்சர் முடிவெடுப்பார்." - ஐ.பெரியசாமி