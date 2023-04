Published: 05 Apr 2023 9 AM Updated: 05 Apr 2023 9 AM

``திருச்சிக்கு இன்னும் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க?” - பட்டியலிட்ட அமைச்சர் கே.என்.நேரு

``என்ன கேட்டாலும் திருச்சிக்குச் செய்ய முதலமைச்சர் காத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அப்படியிருக்க, திருச்சியைப் புறக்கணிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்?" - கே.என்.நேரு