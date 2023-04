Published: 15 Apr 2023 10 AM Updated: 15 Apr 2023 10 AM

``வெறுப்பை மட்டும் கொண்டவர்கள் இறைவனை நெருங்க முடியாது!" - அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்

``நம் தமிழ் இலக்கியங்களிலுள்ள சித்தர் பாடல்களில், `நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள் இருக்கையில்’ எனச்சொல்கிறார்கள். உள்ளத் தூய்மைப்பற்றி மிகத்தெளிவாக எடுத்துச்சொல்லும் தமிழ்ச் சமூகம் அற்புதமானவை’’ என்றார் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்.