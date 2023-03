Published: Just Now Updated: Just Now

``அண்ணாமலையிடம் உள்ள ஸ்பெஷலே அதுதான்; அவர் ஒரு சிறுபிள்ளை!" - அமைச்சர் மஸ்தான் தாக்கு

``கத்திரிக்காயையும், வெண்டக்காயையும் ஒப்பிட்டுச் சொல்லும்போதே, அவரின் அரைவேக்காட்டுத்தனம் என்னவென்று தெரிகிறது." - அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான்