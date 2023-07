Published: 09 Jul 2023 11 AM Updated: 09 Jul 2023 11 AM

"நான் தற்காலிகம்தான்.. விரைவில் செந்தில் பாலாஜி வருவார்" - முத்துசாமி ட்விஸ்ட்; குமுறும் கோவை திமுக?

``செந்தில் பாலாஜிக்கு ஏற்பட்ட இந்த நிலை நீண்ட நாள் நீடிக்காது. இதற்கு மிக விரைவில் முற்றுப்புள்ளி வரும். செந்தில் பாலாஜி மீண்டும் பணி தொடர வாய்ப்பு ஏற்படும்." - அமைச்சர் முத்துசாமி