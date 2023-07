Published: 17 Jul 2023 9 AM Updated: 17 Jul 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``தக்காளி விலையேற்றத்தை ஒன்றிய அரசு கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறது!" - அமைச்சர் பெரியகருப்பன்

"தக்காளி தட்டுப்பாடு இன்னும் 10 தினங்கள் நீடிக்கலாம். பிறகு விலை சீராகிவிடும்" என்று கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கே.ஆர். பெரியகருப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.