Published: 17 Mar 2023 7 AM Updated: 17 Mar 2023 7 AM

"குறையா இருக்குதா... வாய மூடிக்கினு இரு" அடுத்த சர்ச்சையில் அமைச்சர் பொன்முடி - நடந்தது என்ன?!

திருக்கோவிலூரில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பெண்மணி ஒருவர், "எல்லாத்துக்கும் தான் குறையா இருக்குது" என்று கூற, "நீ கொஞ்சம் வாய மூடிக்கினு இரு" என அமைச்சர் பொன்முடி பேசியது மீண்டுமொரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.