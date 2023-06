Published: 16 Jun 2023 7 AM Updated: 16 Jun 2023 7 AM

`செந்தில் பாலாஜியை நீக்க கடந்த மாதமே கடிதம் எழுதிய ஆளுநர்... முதல்வர் சொன்ன பதில்’ - பின்னணி என்ன?

``அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை நீக்க வேண்டும் என ஆளுநர் 31.5.2023 அன்று ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தார்.” - அமைச்சர் பொன்முடி