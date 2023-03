Published: 17 Mar 2023 10 AM Updated: 17 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

முதல்வரின் தூக்கத்தை கெடுப்பதில் நம்பர் ஒன்: தொடரும் அமைச்சர் பொன்முடியின் சர்ச்சை பேச்சுகள்!

குறைகளைச் சொன்ன ஒரு பெண்ணைப் பார்த்து, ‘வாயை மூடு’ என்று அதட்டியதன் மூலம் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி மீண்டும் சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார்.