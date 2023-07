Published: Just Now Updated: Just Now

மா.செ-விடம் மல்லுக்கட்டுகிறாரா அமைச்சர் சாமிநாதன்? - `திகுதிகு' திருப்பூர் திமுக!

திருப்பூர் மாவட்ட அமைச்சரான மு.பெ.சாமிநாதனுக்கும், திருப்பூர் தெற்குத் தொகுதி எம்.எல்.ஏ-வும், தி.மு.க-வின் வடக்கு மாவட்டச் செயலாளருமான செல்வராஜுக்கும் இடையிலான `ஈகோ மோதல்' தற்போது உச்சகட்டத்தை அடைந்திருப்பதாகக் கட்சிக்குள் பேச்சு அடிபடுகிறது.