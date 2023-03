Published: 06 Mar 2023 6 AM Updated: 06 Mar 2023 6 AM

``இது உங்களுக்கு எதிர்ப்பான ஆட்சி என எண்ண வேண்டாம்” - இந்து சமய மாநாட்டில் அமைச்சர் சேகர் பாபு

``அவரவர்கள் விரும்புகின்ற மத வழிபாடுகளில், அவரவர் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப, எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல், மற்றவர்கள் தலையீடு இல்லாமல் சுதந்திரமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது” என மண்டைக்காடு இந்து சமய மாநாட்டில் அமைச்சர் சேகர் பாபு பேசினார்.