Published: 14 Jun 2023 9 AM Updated: 14 Jun 2023 9 AM

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கைது... மாறுகிறதா தமிழ்நாடு அமைச்சரவை Portfolio?!

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் துறைக்கு பொறுப்பு அமைச்சர் நியமிப்பது குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.